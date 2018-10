Funceme prevê céu nublado com eventos de chuva no Litoral neste feriado de Nossa Senhora Aparecida

O feriado de 12 de outubro e o fim de semana no Ceará serão de céu entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões do Estado, mas com eventos de chuva, principalmente no Litoral de Fortaleza, conforme previsão do tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta sexta-feira (12).