Funceme prevê fim de semana chuvoso em litoral, Maciço de Baturité e Região Jaguaribana

A Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme) prevê um fim de semana chuvoso em algumas regiões do Ceará. É o caso do litoral, região Jaguaribana e do Maciço de Baturité. Para este sábado, 16, as precipitações devem acontecer na faixa litorânea e no Maciço de Baturité, além da região Jaguaribana. No domingo, 17, o cenário é semelhante.

As chuvas previstas pelos meteorologistas da Funceme devem acontecer devido a áreas de instabilidade vindas do setor leste do Nordeste. Na manhã de hoje, tais sistemas meteorológicos já deslocavam-se em direção ao continente.

Durante esta semana, não houve registros de chuvas no Ceará, porém, é importante levar em consideração que, neste período do ano, a redução das precipitações em relação aos meses anteriores é comum.

