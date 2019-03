Funceme registra chuvas em 50 municípios nas ultimas 24 horas

Nas últimas 24h, houve registro de chuva em 50 municípios do Estado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), sendo os 3 maiores em: Itaitinga: 90.0 mm, Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes): 82.0 mm e Maracanaú: 74.0 mm. Se

Houve registros ainda em: Eusébio (58 mm), Granja (58 mm), Pindoretama (52 mm), Ipueiras (44 mm) e Ipú (40mm). A previsão para esta segunda-feira é de nebulosidade variável com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Jaguaribana. Nas demais regiões, há possibilidade de chuva.



Para Fortaleza, a temperatura pode variar entre 27,3º C a 27.3 °C, com predomínio do céu nublado e chuva moderada. A umidade pode variar de de no máximo de 90,2% a 70,7% e a velocidade do vento fica entre: 4.1 m/s no máximo a 1.3 m/s no mínimo.