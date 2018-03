Funceme registra chuvas em 91 municípios

A Fundação Cearense de Metereologia (Funceme) registrou até meio-dia deste sábado (31), precipitações em 91 municípios do Ceará. O maior volume foi observado na cidade de Senador Pompeu, com 89 mm. A previsão da Fundação é que até segunda-feira (2), ocorra nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o Estado

Até este sábado, o Estado registrou média de 111,3 mm de chuvas em março, bem abaixo da média do periodo normal que é de 203,4 mm, ou seja, 45,3% a menos.

Choveu bem, ainda, nos municípios de Milhã (86 mm), Quixeramobim (70 mm) e Pedra Branca (60 mm).

A Funceme prevê nebulosidade variável, com eventos de chuva no decorrer do dia em todo o Estado neste sábado. Já no domingo domingo (1º) e a segunda-feira (2), é provável que ocorra nebulosidade variável com chuva em todas as regiões.