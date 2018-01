Funceme registra precipitações em mais de 70 cidades do Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou boas chuvas entre às 19 horas desta sexta-feira, 26, e 7 horas deste sábado, 27, no Interior cearense. Segundo a Funceme, choveu em mais de 70 municípios. As cinco maiores precipitações foram registradas em Iguatu, no Quixoá (102 mm), Lavras da Mangabeira (97 mm), Várzea Alegre (96 mm), Iguatu (na sede do Município, 84 mm), Milagres (82 mm) e no Riacho Verde em Várzea Alegre (78 mm).

Na zona rural dos municípios de Iguatu e Jucás há informações de agricultores que têm pluviômetros particulares de chuva em torno de 100 mm. Em Iguatu, a precipitação mais intensa ocorreu durante a madrugada e, na manhã deste sábado, o tempo permanecia nublado com chuva fina. Nos últimos dias, os agricultores e moradores estavam perdendo a esperança mediante a falta de chuva. Para hoje e amanhã, a Funceme prevê tempo com nebulosidade e possibilidade de chuvas nas regiões Centro-Sul e Sul do Ceará (Cariri).

As dez maiores chuvas do dia:

Iguatu (Quixoá) – 102 mm.

Lavras Da Mangabeira (Posto: Mangabeira): 97 mm

Várzea Alegre (Posto: Boa Vista): 96 mm

Iguatu (Posto: Iguatu): 84 mm

Milagres (Posto: Serra Brava): 82 mm

Várzea Alegre (Posto: Riacho Verde): 78 mm

Aurora (Posto: Sitio Tipi): 73.3 mm

Várzea Alegre (Posto: Varzea Alegre): 73.2 mm

Barro (Posto: Engenho Velho): 69.3 mm

Ipueiras (Posto: Ipueiras): 61.8 mm

Barro (Posto: Monte Alegre): 56.4 mm

Com informações do Diário do Nordeste