Futuro diretor da PF deve aumentar operações contra corrupção

O futuro diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo , deverá reforçar o combate à combate a corrupção e às quadrilhas violentas, que hoje respondem por boa parte da crescente onda de violência urbana no país. As prioridades foram delineadas em recentes conversas reservadas de Valeixo, conforme apurou O GLOBO. Neste período, o superintendente da PF já sabia da missão como diretor da polícia, embora o nome dele só tenha sido anunciado pelo futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, nessa terça-feira.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Silva, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

CARLOS-SILVA-FUTURO-DIRETOR-DA-POLICIA-FEDERAL-