Ganhador de R$ 39 milhões na Mega-Sena é assassinado a tiros em bar no Ceará

Um empresário foi assassinado a tiros na madrugada desse domingo (4) no município de Campos Sales, na Região do Cariri, distante cerca de 480 quilômetros de Fortaleza. Segundo a polícia, a vítima era ganhadora de um prêmio de R$ 39 milhões na Mega-Sena, em um sorteio realizado no ano de 2011.