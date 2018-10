Gasto Eleitoral: orçamento das eleições 2018 no Ceará ultrapassa os R$ 21 milhões

De acordo com um balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nesta sexta-feira (5), o orçamento das eleições 2018 no Ceará ultrapassou os R$ 21 milhões. Os maiores gastos são com urnas (R$ 6 milhões), vales postais (R$ 6,4 milhões) e distribuição de urnas (R$ 3,1 mi).

Em todo o território cearense, são 6,3 milhões de eleitores aptos a votar no próximo domingo (7). A maioria, quase 53%, é de mulheres. As eleições 2018, em todo o Brasil, são para os cargos de presidente, senadores, deputados e governadores.

O Ceará é o 8º maior colégio eleitoral do País. Em Fortaleza, o eleitorado é de 1,7 milhão de votantes. Além da Capital, Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral são os municípios com maior número de eleitores.

Ao todo, são 109 zonas eleitorais, sendo 92 no Interior e 17 na Capital, e 120 mil trabalhadores envolvidos, incluindo juízes, mesários, servidores, auxiliares, delegados, policiais e terceirizados. Os eleitores com biometria subiram de 34,78%, em 2016, para 77,81% em 2018. Dos 184 municípios cearenses, 129 possuem 100% de identificação biométrica, 46 tem identificação híbrida e nove permanecem com o título convencional.

Com informações Diário do Nordeste