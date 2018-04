Genecias aposta em Capitão Wagner como candidato ao Governo do Estado

O deputado federal Genecias Noronha (SD) aposta que o deputado estadual Capitão Wagner (PROS) será o candidato da oposição ao Governo do Ceará nas eleições deste ano. Em reunião no Município de Tauá, que reuniu algumas lideranças políticas estaduais, caso, por exemplo, do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Marcos Cals (SD), Genecias afirmou que a decisão já está tomada sobre a candidatura de Wagner ao cargo de governador neste ano, como informou o correspondente Alverne Lacerda na edição desta segunda-feira, 2, do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 103.4 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior).

Confira as informações do correspondente Alverne Lacerda:

ALVERNE LACERDA – GENECIAS APOSTA EM CANDIDATURA DE WAGNER