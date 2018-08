Genecias condena corrupção na política e diz que SD não tem ficha suja

O deputado federal Genecias Noronha disse, na Convenção do SD, que, com muita responsabilidade, homologa candidaturas que irão representar os cearenses na Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Segundo Genecias, os candidatos, escolhidos com muita democracia, tem qualquer mancha que os marquem na trajetória política.

Genecias fez questão de se direcionar ao deputado estadual e o citou como exemplo de seriedade na política. “Nenhum dos seus adversários, encontrará, em você, Heitor, qualquer mancha na vida pública”, disse Genecias, ao afirmar, ainda, que tem orgulho de olhar para os deputados estaduais do SD e vê-los sem envolvimento com a corrupção. Genecias disse, ainda, que a honestidade não é apenas virtude, mas sim obrigação do homem público.

“Vivemos um momento na política brasileira de enojar. Diariamente os políticos são alvo de denúncias, mas precisamos diferenciar os políticos de bem daqueles que vivem praticando corrupção”, afirmou Genecias Noronha, ao enfatizar: “no Solidariedade, não tem ficha suja”.

A atual legislatura, para a política brasileira, segundo Genecias Noronha, foi dura, com impeachment de uma presidente da República e a crise econômica que se abateu sobre os municípios. Destacou que, senão fosse a presença dos deputados federais e sensores em Brasília, os municípios do Ceará não teriam superado a crise nas finanças.

Genecias disse, ainda, que, entre os parlamentares federais, é precisa destacar o papel do presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, daí a decisão do SD em apoiá-lo na reeleição. Pediu, também, apoio à eleição de Cid Gomes ao Senado e de Camilo Santana à reeleição.

Quanto a disputa a Presidência da República, Genecias definiu o quadro nacional como complicada e, embora o SD tenha se aliada ao candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, os diretórios estaduais tem liberdade para escolher qual caminho definir na sucessão presidencial.

Genecias anunciou que, nessa próxima semana, os dirigentes estaduais do SD se reunirão, em Fortaleza, para decidir qual candidato à Presidência da República irá apoiar. Com a aliança com PDT no Ceará, o SD tende a apoiar a candidatura de Ciro Gomes.

