Genecias e prefeitos reforçam apoio a Eunício e agradecem por pauta municipalista

O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB-CE), recebeu nesta terça-feira (27), em Brasília, o deputado federal, Genecias Noronha (SD-CE), acompanhado por uma comitiva de prefeitos, vices e vereadores de diferentes municípios cearenses.

A grande comitiva veio agradecer pela luta de Eunício, no Senado e no Congresso Nacional para aprovar medidas em ajuda às prefeituras, a chamada pauta municipalista. Elogiaram ainda, o trabalho do senador junto ao governo federal para defender investimentos em várias cidades do Ceará, manifestando apoio aos projetos políticos futuros do senador.

“É grandioso o trabalho do senador Eunício Oliveira. Muitas são as dificuldades, mas estamos saindo hoje muito satisfeitos com a o atendimento às nossas reivindicações. Por isso agradecemos a ele que é um batalhador, um entusiasta pelo desenvolvimento do estado do Ceará para que nós possamos ter um estado cada vez melhor e os municípios ainda mais fortalecidos”, disse o prefeito da cidade de Russas, Weber Araújo.

Durante o encontro, as lideranças reforçaram o compromisso de manter a parceria entre os municípios e o presidente do Senado. “É um trabalho que busca ajudar muito o desenvolvimento das cidades e do Estado do Ceará”, disse o prefeito de Forquilha, Gerlásio Play.

Para Eunício, a parceria com os gestores municipais tem rendido resultados favoráveis à população cearense e reforçou sua luta por novas conquistas. “No que eu puder ajudar todos os municípios do Ceará, eu vou ajudar. Estarei sempre à disposição, é a minha obrigação”, disse o emedebista aos prefeitos.

O presidente do Congresso garantiu que continua trabalhando pela confirmação dos cursos de medicina em cidades do interior cearense, além de apoiar projetos apresentados pelos prefeitos, como a construção de um novo conjunto habitacional na cidade de Crateús, projeto de contenção do avanço do Rio Mundaú, o projeto residêncial na cidade de Trairí, asfaltamento da zona urbana de Jijoca, de Jericoacoara, entre outras ações apresentadas durante a reunião.

Estiveram presentes os prefeitos: Clébio Pavone (Quixeramobim), Barreto (Quiterionópolis), Gerlásio Play (Forquilha), Vanaldo Moura (Novo Oriente), Gois (Pedra Branca), Marcos Prado (Trairí), Weber Araújo (Russas), Marcelo Ferreira (Crateús), Lindbergh Martins (Jijoca de Jericoacoara). Os vice-prefeitos: Magno (Crateús), Epaminondas (Quiterianópolis), Valdeci Coelho (Novo Horizonte), Regis (Forquilha) e os vereadores, Paulo Teles (Crateús), Jair Silva (Jijoca) e Ítalo da Paes (Icó).

Com informações da Ascom