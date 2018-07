General Theophilo assume compromisso de implantar projeto de interiorização das indústrias

Uma das prioridades do General Guilherme Theophilo (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará, é a geração de emprego. Para isso, assumiu o compromisso de instalar uma empresa em casa município. General Theophilo realizou nos últimos dias reuniões nos municípios de Russas, Limoeiro do Norte, Jaguaribe, Icó, Iguatu e Brejo Santo.

“Ontem soube que empresas do Sul do país estão tentando se intalar no Ceará mas não conseguem sequer conversar com o Governo do Estado. Um absurdo. Tem gente querendo empreender e o Governo de portas fechadas a essses grandes empreendedores. Não tenho medo de dizer: cada município do Ceará poderá receber uma indústria porque tem gente querendo empreender no nosso Estado. É só questão de negociar, de trabalhar e ser um pouco ousado para termos esses empregos tão esperados pelo povo do Ceará”, disse o General Theophilo ao ser entrevistado em Iguatu, neste domingo. Ele resgatou o projeto de industrialização do interior cearense nos governos Tasso.

Na cidade de Icó, onde visitou a festa Forricó, General Guilherme Theophilo ouviu muita reclamação sobre o nível de desemprego. Para ele, o jovem que nem tem emprego e nem estuda vira alvo fácil de ser cooptado pelas facções criminosas que estão agindo em todo o estado.

Outro fator que afasta os empreendedores é a insegurança no estado do Ceará. General afirmou que para se resolver isso, primeiro é preciso ter autoridade. “O governo não pode se omitir. Se dá uma ordem para colocar bloqueadores de sinal de telefone celular nos presídios, esses aparelhos eram para já terem sidos instalados senão continua o crime organizado sendo comandado de dentro dos presídios. Isso não pode acontecer. E temos que colocar os presos para trabalhar.

Em Russas, General Theophilo falou na Câmara de Dirigentes Lojistas para comerciantes, profissionais da segurança pública ao lado do deputado estadual Capitão Wagner, presidente do PROS/CE, dos deputados federais Danilo Forte (PSDB) e Raimundo Gomes de Matos (PSDB), do pré-candidato as Senado, Eduardo Girão (PSDB) e do presidente estadual do PSDB, Francini Guedes.

Em Limoeiro, caminhou no centro comercial da cidade, e em Jaguaribe almoçou com lideranças no Parque de Vaquejada. Nesta segunda-feira, à tarde, General Theophilo visitará o município de Jucás.