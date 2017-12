Geração de emprego: Caucaia é a segunda cidade com maior geração de empregos em novembro

Compartilhar no Facebook

O município de Caucaia ( Região metropolitana de Fortaleza ) ficou na segunda posição entre as cidades cearenses que mais geraram empregos em novembro deste ano. Foram gerados 423 postos formais de trabalho, segundo dados do Ministério do Trabalho.

O desempenho do município fez com que o Ceará fechasse o mês de novembro em saldo positivo. Ao todo, o estado criou 2.388 empregos com carteira assinada.

“Gerar emprego é gerar renda. É garantia de comida na mesa do nosso povo e de que a nossa economia está bem. Esse não foi nosso primeiro resultado positivo no ano nem será o último da nossa gestão”, avalia o prefeito Naumi Amorim (PMB).