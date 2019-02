Gerente da Cagece explica aumento na conta de água

Posted on

O Diário Oficial do Estado (DOE) publicou, a informação de aumento de 15,86% nas contas de água e esgoto. O reajuste da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) passará a vigorar em Fortaleza e mais 152 municípios onde a empresa atua a partir de 24 março deste ano. Com o aumento, a média será de R$ 4,11 por metro cúbico.

