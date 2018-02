Gestantes de baixa renda podem receber repelentes gratuitos

Compartilhar no Facebook

As gestantes que participam do Programa Bolsa Família têm direito a receber repelentes para proteção contra o mosquito Aedes Aegypti, que transmite vírus da dengue, zika e chikungunya. As doenças estão ligadas à ocorrência de microcefalia em recém-nascidos.

Atualmente, são 484 mil grávidas inscritas para receber o benefício. De acordo o Ministério da Saúde, dos 15,9 milhões de frascos adquiridos em fevereiro do ano passado, 92,4% já foram entregues. O cronograma conta com a conclusão das entregas desse lote até março deste ano.

O frasco será entregue a gestantes beneficiárias do programa Bolsa Família. A gestante deve ir a um posto de saúde ou aos Centros de Referência de Assistência Social para receber o produto. O limite é de dois frascos por mês.

Modo de usar

De acordo com o Ministério da Saúde, a aplicação nas áreas do corpo que são expostas ao sol deve ser reforçada a cada dez horas, mas o uso de repelentes não deve ser a única medida a ser tomada para evitar a transmissão das doenças. A melhor maneira de se proteger contra o mosquito é eliminando seus criadouros.

É importante que as gestantes adotem ainda medidas simples que possam evitar o contato com o Aedes aedypti, como se proteger da exposição de mosquitos, manter portas e janelas fechadas ou teladas, usar calça e camisa de manga comprida, entre outras.

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Ministério da Saúde