Gestantes participam de atividades físicas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ofereceu nesta quinta-feira (19/7) um serviço especial às gestantes do Distrito 5 de Caucaia. O grupo recebeu orientações sobre a importância da prática de atividades físicas e participou de um aulão de pilates.

Desde maio, atividades com esse público vêm sendo realizadas mensalmente pelos enfermeiros e profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) da Unidade Básica de Saúde Antônio Jander P. Machado, como ação estratégica do Projeto Humana Luz no bairro Araturi.

“Estamos pensando no fortalecimento do projeto, trabalhando posições de parto, questões de protagonismo da mulher. Estamos valorizando o ser e o empoderamento da gestante diante desse momento tão especial da vida dela”, explica a coordenadora da Atenção Primária no distrito, Elvira Clene Rêgo.

Esta, no entanto, foi a primeira vez que o evento trabalha com exercícios físicos. “Achei o encontro muito participativo e fui surpreendido pelas gestantes. Esse é um público ótimo, que requer cuidados exclusivos. Gosto de conhecer a realidade de cada um, se tem restrições ou praticam atividades físicas”, comenta o educador físico responsável pela atividade, Antônio Oliveira.

As interessadas em participar das próximas edições devem buscar informações sobre datas e horários diretamente no posto de saúde do Araturi.

