Gestão da orla passa para Prefeitura a partir desta quarta

A administração da orla de Fortaleza, sob responsabilidade da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), passará a partir desta quarta-feira, 27, para a responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza. A assinatura para a transferência ocorrerá no Paço Municipal.

Segundo o secretário de Turismo, Alexandre Pereira, com a transferência, a construção de todos os empreendimentos previstos para a orla será facilitada. A Prefeitura deverá lançar um edital para empresas interessadas na parceria para a construção e concessão do Museu do Mar, projetado em 2005, há 12 anos, por Oscar Niemeyer, que deverá ser erguido entre os espigões da rua João Cordeiro e avenida Rui Barbosa.

Sobre a concessão dos espigões da Beira-Mar à iniciativa privada, o secretário diz que os editais para a concorrência pública deverão ser lançados até o fim de março de 2018. Empresas locais e de São Paulo, ligadas a fundos de investimentos internacionais, estão interessadas no projeto. Em relação à Ponte dos Ingleses, Alexandre informa que a Prefeitura aguarda apenas que o Governo do Ceará realize a reforma do equipamento turístico para lançar o edital visando à administração público-privada do equipamento. Conforme o secretário, até o fim deste ano, será lançado o edital a concessão de linhas de ônibus turísticos, que vão realizar rota do Aeroporto Pinto Martins até o Porto das Dunas.