Gestão: Naumi reúne secretariado, avalia 2018 e traça metas para 2019

O prefeito Naumi Amorim reuniu nessa segunda-feira (17) todo o secretariado municipal de Caucaia para uma análise das ações desenvolvidas pela gestão durante o ano de 2018. Ele também fez projeções para 2019. O encontro aconteceu no Centro Municipal de Formação e Avaliação, o Cemfa, localizado na Tabuba.

Os principais projetos de 21 pastas foram apresentados. Além disso, teve destaque a articulação em torno do primeiro financiamento internacional da história de Caucaia, aprovado em setembro deste ano junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), e a mobilização da cidade pela reconquista do Selo Unicef.

Os 80 milhões de dólares do CAF serão investidos no Programa de Infraestrutura Integrada de Caucaia, enquanto o Selo Unicef é uma certificação concedida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância a administrações municipais que reduzem desigualdades e garantem direitos de crianças e adolescentes.

Naumi fez uma avaliação positiva do segundo ano de mandato. “O trabalho de vocês foi fundamental pra gente conseguir tudo isso. E vai ser fundamental pra gente conseguir muito mais coisa pra darmos ao povo de Caucaia a cidade que eles realmente merecem. Esse não foi um ano fácil, mas nós saímos dele vitoriosos”, avaliou o prefeito.

Ele também pediu empenho do primeiro escalão da Prefeitura na busca por recursos em Brasília e no Governo do Estado para mais obras serem executadas em Caucaia. O município passará por inúmeras intervenções em 2019, especialmente no tocante à mobilidade urbana.