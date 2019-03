Gol suspende voos entre Fortaleza – Miami e Fortaleza – Orlando, após acidente com Boeing na Etiópia

A Gol Linhas Aéreas suspendeu a operação de suas sete aeronaves Boeing 737 MAX 8 nessa segunda-feira, após um acidente com um avião, do mesmo modelo, na Etiópia matar todas as 157 pessoas no domingo (10). A empresa divulgou a decisão em nota ao público, afirmando ter sido deliberada em favor da segurança de seus clientes.

A decisão afeta o Ceará, já que os voos entre Fortaleza-Miami e Fortaleza-Orlando são realizados com aeronaves desse tipo. Mas cedo o Procon-SP anunciou que pediria a suspensão dos voos com o 737 Max 8, para evitar futuros acidentes, mas a empresa se antecipou.

A aeronave era o principal trunfo da empresa para sua recente expansão internacional. A Gol fez 135 encomendas dos modelos Max 8 e 10. A companhia planejava concluir até 2028 a renovação de toda sua frota dos atuais 737, fabricados nos anos 1990 e 2000.

A empresa afirmou que todos os passageiros que tinham voos programados para o Boeing 737 MAX8 não serão prejudicados. Eles receberão uma comunicação sobre os voos em que serão reacomodados. Uma das empresas que deverão receber os passageiros da empresa brasileira é a Delta Air Lines, parceira da Gol. O Governo do Estado do Ceará, não foi comunicado oficialmente da decisão. Os passageiros também podem entrar em contato com a companhia pelo telefone 0800-704-0465.

