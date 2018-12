Goleiro Everson fica no Ceará até 2021

Após semana movimentada e incertezas quanto à permanência do goleiro Everson no Ceará, o alvinegro confirmou hoje, 31, que o paredão fica até 2021.

Mais cedo, o Vozão anunciou a renovação do zagueiro Luiz Otávio e a volta do meia Felipe Baxola. Everson é um dos grandes ídolos do torcedor, na atualidade. O goleiro de 28 anos, atuando pelo alvinegro desde 2015, era sondado por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Grêmio, mas se garante em Porangabussu para a temporada de 2019.

Com a camisa do Ceará, Everson reconquistou um bicampeonato estadual (2017/2018), um acesso à Série A (2017) e a permanência na primeirona. Pelo Vovô, Everson tem 196 jogos sendo todos como titular.

“Eu estou feliz em poder estender esse vínculo com um clube que é um dos maiores não só do nordeste, mas do Brasil. Eu espero continuar trabalhando e correspondendo dentro de campo. Aproveito para desejar um feliz ano novo a todos os alvinegros”, afirmou Everson.