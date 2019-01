Golpe contra o crime organizado: Polícia Civil apreende 5 toneladas de dinamite na RMF

Posted on

Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) apreenderam na manhã deste sábado (12) mais de 5 toneladas de explosivos, durante uma operação no bairro Jangurussu, tendo como alvos elementos da facção Comando Vermelho, que além de serem suspeitos na prática de Homicídios, também estavam participando dos atentados que estão aterrorizando a cidade.

O material foi encontrado através de informações coletadas pelos policiais na região de que em um terreno próximo às residências dos alvos, encontravam-se explosivos que estavam sendo usados nos atos de terrorismo. Os policiais encontraram boa parte da carga que foi roubada há uns dias. Na ação, também, foram presas cinco pessoas, e apreendidas munições de calibre 12 e um carregador de pistola

Nas redes sociais, o governador Camilo Santana parabenizou a Polícia pela operação que resultou na apreensão do material explosivo num depósito clandestino e na prisão de 5 pessoas. “Foi mais um duro golpe contra o crime”, disse.

Até a tarde desse sábado, 336 pessoas já foram capturadas por envolvimento em ações criminosas no Estado. Ele ressaltou o grande trabalho que vem sendo realizado pelas forças de segurança, em total parceria com tropas federais e estados parceiros. “Agradeço, também, o imprescindível apoio da Justiça e do Ministério Público. O trabalho não para. Tudo para dar mais segurança à nossa população e proteger o patrimônio. Todos contra o crime!”, finalizou.