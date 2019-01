Golpistas tiram vantagem de Brumadinho com contas falsas. BB e Caixa anunciam contas oficiais

A tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, tem reflexo em todos os estados brasileiros. Até o momento desta publicação, o grupo de operações que trabalha no resgate das vítimas registra a confirmação de 60 mortes, 19 já identificados; 292 desaparecidos, 192 resgatados, 382 localizados e 135 desabrigados.

Chama atenção, além da dimensão dessa catástrofe, é o oportunismo de algumas pessoas que abrem ou divulgam contas bancárias falsas pedindo dinheiro para, supostamente, ajudar as famílias das vítimas.

A Polícia Militar de Minas Gerais fez um alerta geral para contas falsas solicitando ajuda para Brumadinho, após rompimento da Barragem I da Mina Córrego do Feijão, nessa sexta-feira (25). Com ímpeto solidário, muitas pessoas estão depositando dinheiro em contas que não vão ajudar as vítimas da tragédia.

Confira na íntegra a discussão sobre os golpistas da tragédia de Brumadinho (MG):

“Nós temos a insensibilidade de alguns seres humanos superando um gesto de solidariedade em um momento de dor. É impressionante como ainda tem gente ruim, no ponto de vista de caráter e de alma, para tirar proveito de uma situação dessa tragédia”, afirma Luzenor de Oliveira, apresentador do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior).

Para evitar esse tipo de fraude, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram oficialmente a abertura de contas para receber doações para Brumadinho e a abertura de agências móveis para atendimento à população do município, que enfrenta as consequências do rompimento de uma barragem.

A conta corrente do Banco do Brasil é em nome da prefeitura local para receber doações: agência 1669-1, conta 200-3 (SOS Brumadinho), CNPJ 18.363.929/0001-40. O recurso será usado para necessidades urgentes da população local afetada, informou o banco.