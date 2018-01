Google e Governo Federal discutem parceria sobre reforma da Previdência. O assunto ganha destaque nesta sexta-feira, 12, no Bate Papo Político, do Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 22 emissoras no Interior).

Com dificuldades para convencer os brasileiros sobre a necessidade nas mudanças nas regras para concessão de aposentadorias e pensões, o Governo Federal quer avançar nas estratégias de comunicação sobre a reforma previdenciária. O primeiro passo nesse sentido foi dado a partir de uma reunião, nessa quinta-feira, 11, entre assessores de comunicação do presidente Michel Temer que se reuniu com representantes do Google.

O Google, segundo revela, nesta sexta-feira, 12, em sua coluna no site do Jornal O Globo, o jornalista Lauro Jardim, apresentou uma proposta de parceria para direcionar o conteúdo oficial a quem pesquisar sobre o assunto na internet, de acordo com o perfil do usuário.

De acordo com a informação do jornalista, a estratégia de comunicação funcionaria mais ou menos assim: ‘’um trabalhador rural que colocasse o termo “previdência” no mecanismo de busca receberia o conteúdo que explica, por exemplo, que essa categoria não será afetada pelas mudanças’’. Segundo, ainda, o colunista, ‘’o governo está especialmente interessado no Youtube. Segundo os dados apresentados, a plataforma hoje tem a segunda maior audiência do Brasil, perdendo apenas para a TV Globo’’.

E sobre os assuntos que mais estão repercutindo no Brasil e no Ceará, os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida destacam os assuntos: Lei de Responsabilidade completa 18 anos com maioria dos estados em alerta fiscal; Reforma trabalhista: Governo tenta se blindar junto ao TST; Fracassa plano do Palácio do Planalto de começar ano com os 308 votos para a reforma da Previdência.

