Gorete anuncia estudos do Governo Estadual para “Porto Seco” em Maracanaú

O governador Camilo Santana (PT) autorizou, nessa segunda-feira, 30, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) a realizar estudos preliminares sobre a implantação do “Porto Seco” (Estação Aduaneira Interior e Depósito Alfandegário), no Distrito Industrial de Maracanaú. A informação foi dada pela Presidente da Executiva Regional do PR, deputada federal Gorete Pereira, após participar de reunião com o governador Camilo Santana e representantes da Associação Empresarial de Indústrias (Aedi).

Segundo Gorete, a reunião é mais uma etapa da mobilização para discutir a criação de um plano de contingenciamento de riscos e um “Porto Seco” na área do Distrito Industrial de Maracanaú, que interligue o polo industrial aos Portos do Pecém (São Gonçalo do Amarante e Caucaia) e Mucuripe (Fortaleza).

“Saímos da reunião muito otimistas e feliz com a determinação do governador Camilo em realizar estudos preliminares para atender às demandas da Aedi e, em especial, com a possibilidade de criação do ‘porto seco’ o mais breve”, disse Gorete Pereira, ao destacar, nessa segunda, a retomada das obras do Anel Viário na Grande Fortaleza como importante para melhoria do fluxo de cargas em direção aos Portos do Pecém e Mucuripe.

Durante a reunião no Palácio da Abolição, paralelo ao Porto Seco Gorete Pereira e os empresários solicitaram ao Governador a integração das Estações Metroviárias contíguas – Estações Alto Alegre, Rachel de Queiroz e Virgílio Távora – às vias de acesso do DIF 1; e requalificação dos acessos rodoviários da DIF 3, em especial a Avenida José Tarcísio Mota.

Outra demanda apresentada foi a regularização do terreno do Distrito Industrial 3 de Maracanaú, de modo a possibilitar a lavratura da escritura definitiva em favor das empresas adquirentes da área.