Gorete anuncia liberação de R$ 3 mi e Pronto Socorro dos Acidentados será reaberto em 60 dias

A deputada federal Gorete Pereira (PR) anunciou, nesta segunda-feira, 9, a liberação de R$ 3 milhões do Ministério da Saúde para o Pronto Socorro dos Acidentados (PSA) de Fortaleza, que está fechado desde o mês de abril do ano passado. A liberação dos recursos possibilitou que o Governo do Estado, a Prefeitura de Fortaleza e a Casa da Vovó Marieta, responsável pela administração da unidade, reunirem-se para definir convênio que possibilite a reabertura do hospital. A unidade de saúde presta importantes serviços na área de traumatologia e, com o crescente número de vítimas de acidentes de motos, segundo Gorete Pereira, precisa ser reaberto.

“O PSA presta grande e relevante serviço para a sociedade cearense e a sua reabertura é uma de nossas prioridades. O Pronto Socorro é a retaguarda dos municípios no atendimento de ortopedia e cirurgias traumatológicas, além de diminuir a fila no IJF”, ressalta a parlamentar. “Não podíamos permitir que um hospital necessário para o Ceará continuasse fechado”, acrescentou Gorete.

A expectativa é de que em 60 dias o PSA volte a realizar as cirurgias eletivas traumatológicas por mês e atuava como leito de retaguarda do Instituto Dr. José Frota (IJF). Até 2017, a unidade fazia cerca de 500 cirurgias por mês e atendia pacientes de todo o Ceará. O Pronto Socorro dos Acidentados funcionou por mais de 50 anos no cruzamento das avenidas Antônio Sales com Desembargador Moreira.