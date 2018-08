Gorete comemora acordo que garante às lotéricas recebimento de contas de energia

A deputada Gorete Pereira (PR) comemora o resultado das negociações para manutenção do contrato entre a Enel e Caixa Econômica, que permite às lotéricas continuarem recebendo o pagamento de contas de energia em todo o Estado. Como interlocutora dos lotéricos, a deputada atuou na resolução desse impasse até o entendimento das partes.

“Conversei diretamente com a Caixa Econômica Federal e levei os lotéricos para uma conversa com o governador Camilo Santana. O senador Eunício Oliveira também foi parceiro nessa intermediação, que teve um resultado satisfatório para todos, principalmente para a população”, destacou Gorete.

Com a decisão, as lotéricas não vão interromper o recebimento das contas de luz, que estava previsto para ocorrer a partir da próxima segunda-feira (6). O impasse residia no reajuste de cerca de 40% proposto pela Caixa na tarifa cobrada para receber as faturas nas lotéricas. Para se ter uma ideia, o valor proposto pela CEF chegava a ser 60% acima do atualmente praticado em canais semelhantes de outros bancos.

Como as taxas de arrecadação entram no cálculo das tarifas de energia, caso o contrato fosse renovado, o aumento no valor sugerido pela Caixa seria repassado para as tarifas na próxima revisão tarifária, com impacto na conta de luz para os consumidores. No Ceará, existem 377 pontos de lotéricas distribuídos pelo Estado.

Com informação da A.I