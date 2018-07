Gorete comemora nomeação de médicos para municípios cearenses

A deputada federal Gorete Pereira (PR) comemora a audiência com o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Rogério Abdalla, que coordena o Programa Mais Médicos. Segundo a parlamentar, no dialogo ela conseguiu junto a pasta, a nomeação de médicos para os municípios de Boa Viagem (1), Canindé (2), Crateús (1), Guaiúba (1), Maranguape (4), Maracanaú (1), Quixeramobim (2), Tejuçuoca (3) e Beberibe (1).

Ela observa que a definição da chegada desses profissionais aos municípios será feita pela coordenação do programa, mas a previsão inicial é que isso ocorra já no próximo mês. O Programa Mais Médicos foi criado em 2013 para ampliar a assistência na Atenção Básica e levar médicos para regiões com carência de profissionais, como ocorre em muitos municípios cearenses.

Com Ascom