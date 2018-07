Gorete define com Governo do Estado entrega de Policlínica e Residencial para agosto

Dois importantes equipamentos públicos na área da saúde e habitação serão entregues oficialmente no próximo mês de agosto à população de Maracanaú. Em audiência nesta sexta-feira (27) com os secretários Élcio Batista, chefe de gabinete do Governo do Estado, e Quintino Vieira (Casa Civil), a deputada Gorete Pereira (PR) recebeu deles a confirmação de que a Policlínica de Maracanaú e o Residencial Orgulho do Ceará II serão inaugurados ainda em agosto. A Policlínica é um equipamento classificado como Tipo 2, que concentra diversas especialidades, e será de grande importância para Maracanaú e municípios vizinhos.

Já o Residencial Orgulho do Ceará II, localizado próximo ao quarto anel viário, vai beneficiar 2.096 famílias. Para ser entregue, a Caixa Econômica Federal exigiu da Prefeitura de Maracanaú a realização de obras complementares em equipamentos públicos comunitários. Para isso, foi preciso o Governo do Estado firmar convênio com a Prefeitura de Maracanaú e, assim, garantir a construção de uma creche, uma Unidade Básica de Saúde, um Centro de Referência em Assistência Social (Cras), além de obras de infraestrutura de drenagem e pavimentação.

O investimento dessas obras adicionais, dividido entre o Governo do Ceará e o município, foi de R$ 5,5 milhões, e mais R$ 313 mil em obras de saneamento pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). A deputada Gorete Pereira atuou para agilizar os recursos necessários à finalização desse empreendimento, bem como da Policlínica, que estava com as obras paralisadas.

“Trabalhei para destravar verbas para que essas obras fossem retomadas porque sei da importância delas para a população como um todo. E agora, serão finalmente entregues”, afirma Gorete Pereira, ao deixar a reunião no Palácio da Abolição. Além das obras que vão permitir a conclusão do Orgulho do Ceará II e a inauguração da Policlínica, Gorete Pereira destaca também outros investimentos direcionados para Maracanaú, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e uma Praça Mais Infância, entre outros projetos.

