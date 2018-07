Gorete destaca inauguração do Polo Universidade Aberta de Madalena

Madalena inaugurou na sexta-feira, 29 , um novo marco na educação superior com a inauguração do polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município. A deputada Gorete Pereira (PR), que atuou em Brasília para concretizar essa conquista, enaltece esse momento histórico.

– Um grande sonho da prefeita Sonia Costa e de toda a população de Madalena agora e realidade. Juntas, estivemos em audiências no Ministério da Educação e ela sempre mostrou determinada para cumprir todas as exigências do MEC. Institucionalmente, contribui para viabilizar todas as iniciativas necessárias para abertura e funcionamento do Polo da UAB de Madalena, afirma Gorete.

A Universidade Aberta do Brasil é responsável pela formação superior à distância, com oferta principal de cursos de graduação e pós-graduação voltados, principalmente, a qualificação de profissionais na área do ensino. O Ceará conta hoje com 36 polos da UAB espalhadas em 34 municípios, sendo nove unidades de responsabilidade do Governo do Ceará, por meio da Secitece.

Os cursos ofertados pela UAB são ministrados pela UFC, Uece, IFCE e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). A Universidade Aberta do Brasil é uma iniciativa do Governo Federal/Capes, através de parceria com estados e municípios.

Com Ascom