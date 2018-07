Gorete fará visita às obras da fábrica de lingeries que irá gerar 140 empregos

O município de Madalena, a 185 km de Fortaleza, está em contagem regressiva para o início das atividades da Fábrica DelRio e, com isso, garantir a geração de 140 empregos diretos. A deputada Gorete Pereira (PR), que viabilizou a ida do empreendimento para esse município do Sertão Central cearense, fará uma visita, nesta sexta-feira (27), ao galpão e às obras em fase final para receber os equipamentos.

A empresa DelRio, com mais de 50 anos no mercado, está entre as três maiores fabricantes de lingerie do Brasil e vem ampliando sua produção com a descentralização de unidades fabris pelo interior cearense. A prefeita de Madalena, Sônia Costa, afirma que não poupou esforços para garantir as contrapartidas necessários para viabilizar o empreendimento, como o galpão industrial. “É uma oportunidade importante para gerarmos empregos e diversificar a renda. Para isso, é importante ressaltar a determinação da deputada Gorete Pereira, que trabalhou com afinco para acertar a vinda da fábrica”, disse.

A Prefeitura aguarda agora a sinalização por parte da DelRio para a inauguração, além do processo de seleção e contratação dos funcionários.

Na sua ida a Madalena, a deputada Gorete Pereira também fará uma visita ao polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no município. A parlamentar atuou em Brasília para concretizar essa conquista..

A Universidade Aberta do Brasil é responsável pela formação superior à distância, com oferta principal de cursos de graduação e pós-graduação voltados, principalmente, a qualificação de profissionais na área do ensino. O Ceará conta hoje com 36 polos da UAB espalhadas em 34 municípios, sendo nove unidades de responsabilidade do Governo do Ceará, por meio da Secitece.

Os cursos ofertados pela UAB são ministrados pela UFC, Uece, IFCE e Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). A Universidade Aberta do Brasil é uma iniciativa do Governo Federal/Capes, através de parceria com estados e municípios.

Com informação da A.I