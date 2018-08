Gorete Pereira consegue recursos para saneamento básico de Quixeramobim e Camocim

A presidente do PT no Ceará, deputada federal Gorete Pereira anunciou nesta quinta-feira (16) que conseguiu aditivo de R$ 5 milhões para a conclusão da rede de esgoto do município de Quixeramobim, no Sertão Central. A solicitação de Gorete foi acatada em reunião do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no último dia 8. Os recursos serão liberados logo após a publicação da ata da reunião.

“Esse foi um compromisso assumido com os quixeramobienses, trabalhar pelo município e pelo desenvolvimento socioeconômico de seus moradores”, ressaltou Gorete Pereira, que também atua junto ao Ministério das Cidades em defesa dos interesses de Camocim, no Norte do Estado.

Para aquele município, a deputada solicitou ao secretário Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades, Adailton Trindade, em audiência nesta quarta-feira (15.08), a ampliação da rede de abastecimento de água da sede municipal e a liberação de mais uma parcela do parcela do pagamento da rede de esgoto que está sendo liberado nesta quinta-feira.

Gorete comemorou a liberação de recursos para o sistema de esgotamento sanitário em Quixeramobim e Camocim. “Estou feliz em conseguir ajudar a melhoria das condições de vida e saúde das populações dos dois municípios, benefícios esperados com o saneamento básico”, ressaltou Gorete Pereira.

Com informação da A.I