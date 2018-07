Gorete Pereira realiza encontro em Juazeiro e empossa nova Executiva Municipal

A presidente estadual do PR, deputada federal Gorete Pereira, reunirá filiados e lideranças políticas e comunitárias de todos os municípios da região do Cariri em encontro partidário na cidade de Juazeiro do Norte, neste sábado (21). Durante o evento, a partir das 15h no Verde Vale Hotel, será empossada a nova Executiva Municipal da sigla em Juazeiro, cuja presidente será Luciana Christian Gouveia Bezerra Araújo; vice, Marcio Fernando Gonçalves Araújo; secretário-geral, Marcelo Vianney Santana De Farias; tesoureira, Marcilia Regina Gonçalves De Oliveira; e vogal, Italo Thales Barros Gouveia Diniz.

“É um encontro democrático e toda comunidade está convidada para participar conosco, fortalecendo as discussões”, afirmou Gorete Pereira.

A deputada tem investido fortemente no Cariri. Ela atuou junto ao Ministério dos Transportes para liberar R$ 2,7 milhões, recursos necessários para garantir a ampliação do pátio de aeronaves do aeroporto de Juazeiro do Norte . As obras estão em andamento e geram grandes expectativas. “Foram muitas audiências entre o Ministério do Transporte e Infraero para destravar a verba, mas entendo que o esforço é válido para o desenvolvimento econômico da região, especialmente para o turismo religioso e o ecoturismo”, destaca a parlamentar.

De acordo com Gorete, após a conclusão da ampliação da pista, abre-se uma nova perspectiva para o aeroporto de Juazeiro do Norte, inclusive pela expansão do terminal de passageiros para que outras companhias aéreas passem a operação na região. “Várias cidades do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí dependem da modernização do aeroporto. A economia ganha, a geração de emprego cresce e as oportunidades para os caririenses também crescem”.

Entre outras medidas para o Cariri, Gorete Pereira destinou R$ 1,4 milhão para custeio na área de saúde de Juazeiro e garantiu emenda para aquisição de uma ambulância para a cidade. Barbalha e Araripe são outros municípios beneficiados com verbas da Fundação Nacional de Saúde para aplicação de programas de melhoria sanitária e sistema de abastecimento de água na zona rural.

Com informação da A.I