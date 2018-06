Boa Viagem: Eunicio e Gorete Pereira assinam ordem de serviço para adutora

A deputada Gorete Pereira participa nesta quinta-feira, 14, às 15 horas, na Câmara Municipal de Boa Viagem, da assinatura da ordem de serviço para o início das obras da adutora de engate rápido que liga Madalena a Boa Viagem. Mais que um sonho, uma realidade que vai beneficiar mais de 30 mil pessoas com água nas torneiras.

Gorete Pereira e o senador Eunício Oliveira viabilizam junto ao Ministério da Integração Nacional a liberação de R$ 20 milhões para a construção do equipamento que trará água do açude Umari, em Madalena, para a cidade de Boa Viagem, que sofre com a crise hídrica. A obra será feita pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

“Essa adutora vai garantir o abastecimento da cidade de Boa Viagem. Lutamos muito, junto com o senador Eunicio Oliveira, para a construção dessa obra importante, que vai garantir o abastecimento da cidade de Boa Viagem. A população local sofre há anos problemas de falta d’água. Com a seca dos últimos cinco anos, a ficou mais complicada, uma vez que o açude Vieirão secou e a população depende da água de outros municípios através da operação Pipa, do Exército, e de poços profundos perfurados pelo Governo do Estado”, afirmou a deputada, que festeja a obra.

Com informação da A.I