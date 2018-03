Governador anuncia aumento de 1,87% do PIB do CE em 2017, quase o dobro da média nacional

Perguntas de internautas

Aproveitando que nesta terça-feira ele entregou 100 novas viaturas para a Polícia Militar, o governador citou as medidas voltadas para a segurança pública e informou que já foram iniciadas as obras do primeiro presídio de segurança máxima do Ceará. “Iniciamos a construção na semana passada. Em breve vamos oficializar, mas a obra já está acontecendo, um investimento de R$ 127 milhões. Temos 132 cadeias espalhadas pelo Ceará e vou também construir 14 novos presídios regionais para acabar com essa superlotação. Lugar de preso não é nessas cadeias perto da população ou em delegacias. Já tenho dois garantidos pelo Governo Federal e vamos atrás de um empréstimo do BNDES para fazer o resto”.Camilo Santana também anunciou a construção e um novo Parque de Exposições na região Sertão Central, no município de Quixeramobim. “Será nos mesmos moldes dos que existem em Sobral e no Crato. Faço aqui o apelo para doarem um bom terreno e em breve vamos lá assinar a ordem de serviço para o início das obras”, informou.

Renata Matias questionou se todas as ações de segurança se resumem ao policiamento. “É importante compreender que são dois caminhos essenciais. Reforçar o efetivo da polícia, investir em viaturas, armamentos, é importante. Mas também temos investido muito na prevenção. Vamos inaugurar a Escola Estadual de Educação Profissional de numero 119, estamos ampliando o número de escolas em tempo integral, estamos investindo em esporte. Até o final do meu governo, toda cidade terá uma Areninha. Estamos também ampliando as ações da cultura. Tudo isso para desviar os nossos jovens dos maus caminhos”.

Alex Freitas quis saber se as 100 viaturas novas são do próprio Estado. “Sim, por enquanto todas são compradas. Vamos alugar mais 600 viaturas que vão chegar em abril, vai facilitar na manutenção. E também comprei mais 50 caminhonetes que virão para reforçar o policiamento”.

O internauta Carlinhos Teógenes perguntou quando será concluída a estrada entre Icó e Icozinho. “Ela está pronta e em breve vamos inaugurar. Vamos também implantar o BPRaio de Icó em abril, além do sistema de videomonitoramento, Areninha, Praça Mais Infância, e várias obras de asfaltamento”.

Respondendo às perguntas de Clécio Almeida e Cartaxo Lucena, que pediram ações em Irauçuba e Mauriti, respectivamente, o governador revelou que em breve vai inaugurar um Centro de Educação Infantil, entregar títulos de terra, construir Praça Mais Infância, Areninhas, além de sistemas de abastecimento d’água.

Agenda

Detalhando a agenda dos últimos dias, o chefe do Executivo citou a solenidade de comemoração aos 10 anos das Escolas Profissionalizantes do Ceará; o anúncio de mais de R$ 660 milhões em investimentos para agricultores de todo o Estado, no Dia de São José; a inauguração do residencial Dom Fragoso, em Crateús; a inauguração da Escola Estadual de Educação Profissional de Itarema; entre outros.

Para esta semana, ele já adiantou que nesta quarta-feira (21) vai assinar a ordem de serviço para a construção do residencial Babilônia, em Fortaleza; na quinta (22) vai inaugurar a EEEP de Baturité; na sexta (23) inaugura o residencial José Euclides, também na capital cearense. No sábado (24), realiza a inauguração oficial da Uniseg do bairro Antônio Bezerra.

Com informação do Governo do Estado do Ceará