Governador anuncia mais 22 escolas em tempo integral na rede estadual

O governador Camilo Santana anunciou nesta quinta-feira (24) que a Rede Estadual de Ensino ganhará mais 22 escolas em tempo integral já a partir deste ano letivo, que começará na próxima semana. Serão 19 escolas regulares de ensino médio e três profissionalizantes. Com isso, o Ceará chega a 252 unidades de ensino nessa modalidade.

Essa é uma grande atuação que o estado do Ceará tem feito para melhorar a qualidade da educação, proteger nossa juventude e também gerar oportunidades (de emprego). O aluno passa o dia na escola. No primeiro período ele faz a grade curricular normal. No segundo ele realiza cursos profissionalizantes, informática, atividades esportivas, artísticas, entre outras”, citou o governador. Não tenho dúvida de que a educação é o melhor caminho para termos um Ceará cada vez mais desenvolvido, com menos violência e menos desigualdade, disse Camilo Santana.

A partir deste ano, a rede pública estadual de ensino passará a contar com cerca de 35% de sua rede em tempo integral. “Sabemos da importância da escola em tempo integral. Com ela, conseguimos atender os jovens tanto na grade curricular normal quanto nas atividades com currículo flexível. É um projeto que precisamos ter um esforço cada vez maior, que zela pela nossa juventude”, afirmou a secretária da Educação, Eliana Estrela.

Municípios

As 19 novas Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTIs) estão localizadas nos municípios de Itaitinga, Aquiraz, Trairi, Granja, Ipu, Sobral, Iracema, Quixeramobim, Crateús (2), Senador Pompeu, Farias Brito e Fortaleza (7). Já as três novas Escolas Estaduais de Ensino Profissional (EEEPs) são nas cidades de Ocara, Caririaçu e Forquilha.

Reunião

Acompanhado da vice-governadora Izolda Cela, o governador Camilo Santana esteve reunido com as equipes da Secretaria da Educação para avaliar os projetos em andamento e tratar sobre as novas ações da Pasta para 2019. Atualmente, o Ceará tem 72 escolas em construção em todo o estado, sendo 24 profissionalizantes e 48 de Ensino Médio. A secretaria ainda conta com 22 ginásios poliesportivos e 74 Centros de Educação Infantil (CEIs) sendo construídos em todas as regiões do Ceará.

Novas escolas de tempo integral (ensino médio regular)

Itaitinga – EEM Raul Tavares Cavalcante

Aquiraz – EEFM Coronel Osvaldo Studart

Trairi – EEM Maria Celeste de Azevedo Porto

Granja – Colégio Estadual São José

Ipu – EEM Delmiro Gouveia

Sobral – Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota

Iracema – EEM Deputado Joaquim de Figueiredo Correia

Quixeramobim – EEFM Assis Bezerra

Crateús – EEFM Lourenço Filho

Crateús – EEFM Presidente Eurico Gaspar Dutra

Senador Pompeu – Liceu de Senador Pompeu Marcionílio Gomes de Freitas

Farias Brito – EEM Gabriel Bezerra de Morais

Fortaleza – EEFM Cláudio Martins

Fortaleza – EEFM Padre Marcelino Champagnat

Fortaleza – EEFM Jonhson

Fortaleza – EEFM Estado do Maranhão

Fortaleza – EEFM Professor Edmilson Guimarães de Almeida

Fortaleza – EEFM Professor José Maria Campos de Oliveira

Fortaleza – EEFM Professora Maria Margarida de Castro Almeida

Três novas escolas profissionalizantes

Caririaçu – EEEP Paulo Barbosa Leite

Ocara – EEEP Maria Môsa da Silva

Forquilha – EEEP Gerardo José Dias de Loiola

COM GOVERNO DO ESTADO