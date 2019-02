Governador anuncia mensagem que facilita promoção de servidores do Detran

Na solenidade, o governador assinou mensagem que facilita a promoção dos servidores dentro do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do órgão. “Assumimos hoje com o objetivo de fazer a nossa parte como servidores do Estado. Queremos agregar e fazer muito pela população.” Com essa disposição, a administradora de empresas Isabel Maria Ramos Ferreira, de 29 anos, primeiro lugar do concurso de vistoriador do Departamento Estadual de Transito do Ceará (Detran), celebrou a entrada para o serviço público estadual. Ela foi um dos 383 novos servidores nomeados nesta sexta-feira (1) pelo governador Camilo Santana, em solenidade no Palácio da Abolição.

Os aprovados participaram de uma disputa recorde: o concurso do Detran foi o mais concorrido da história do Governo do Ceará, com a participação 172 mil pessoas para os cargos de Agente de Trânsito e Transportes, Vistoriadores, Assistente de Atividade de Trânsito e Transportes e Analista de Trânsito e Transportes. “Quero parabenizar a cada um dos presentes nesta manhã, fruto do mérito de vocês num concurso com uma concorrência de quase 500 candidatos por vaga e que hoje ingressam no Detran como órgão que presta serviços à população para reforçar a segurança no trânsito no Ceará”, afirmou o governador Camilo Santana.

Além da nomeação dos novos servidores, o governador ainda anunciou outra conquista para a categoria: está enviando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que extingue, dentro do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Detran, um fator que limitava as promoções dos servidores do órgão. “A assinatura da mensagem é um estímulo ao servidor que, ao atingir metas de tarefas e produtividade, terão direito à promoção e a uma remuneração mais adequada”, completou. Ao todo serão beneficiados cerca de 900 servidores.

Ele citou conquistas do Detran como a ampliação do programa de CNH Popular. “Além das 20 mil habilitações gratuitas por ano para moto, ampliamos o programa concedendo também a formação de 5 mil condutores para carro anualmente, além da gratuidade das taxas do Detran para agricultores e estabelecemos o CNH Estudantil, premiando com a habilitação estudantes que se destacam no ensino público cearense”, disse.

Descentralização

O superintendente do Detran, Igor Vasconcelos Ponte, destacou as ações de descentralização do órgão com a implantação de postos em Fortaleza e no interior do Estado. “Nos últimos quatro anos foram abertos novos postos de atendimento em Fortaleza, reformados os postos na avenida Bezerra de Menezes, Messejana e Conjunto Ceará, além de abrir unidades Baturité, Camocim, Aracati, Crato, Crateús, Sobral, Tauá, Tianguá, Acaraú, Canindé, além de termos unidades ainda a serem inauguradas e em construção”, disse.

Natural de Teresina, a psicóloga com especialização na área de trânsito, Vanessa Lobão, de 27 anos, viu no concurso uma oportunidade dada pelo Governo do Ceará para que pudesse trabalhar para melhorar a convivência no trânsito. “Fui muito bem recepcionada por todos no Ceará, especialmente em Aracati, onde assumirei como agente de trânsito. Já no concurso pude sentir que há por parte do Detran a preocupação de fazer constantes melhorias no trânsito e acredito que encontraremos espaço onde possamos também contribuir com nosso trabalho e propostas novas”.

Concurso

Para facilitar o acesso aos candidatos, as provas foram realizadas na capital e em diferentes cidades do interior, entre os meses de fevereiro a abril do ano passado (de acordo com o cargo escolhido). Cada inscrito também pode concorrer a até 2 cargos distintos. Além do alto índice de inscrições, foi registrado um grande número de isenções, aproximadamente 72 mil, consolidando uma política social e democrática de acesso ao serviço público por meio de concurso.

Entre os cargos de nível superior (Analista de Trânsito e Transportes), foram abertas vagas para formação em Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Assuntos Educacionais. Para os cargos de nível médio, as vagas eram de Agentes de Trânsito e Transportes e Vistoriadores. Já os candidatos com nível fundamental puderam concorrer como Assistentes de Trânsito e Transportes. Todos terão o seu efetivo exercício distribuído nas 15 regionais do Detran/CE distribuídas por todas as regiões. Após a nomeação, os novos servidores assinarão o termo de posse e passarão por curso de capacitação.

Os novos concursados iniciam na próxima segunda-feira (4) o curso de formação, a ser realizado no Auditório da Assembléia Legislativa de Fortaleza, com carga horária de 40 horas. Em seguida serão realizados módulos específicos de acordo com o cargo. A previsão é que todos os servidores iniciem nos postos de trabalho no segundo trimestre de 2019.

