Governador anuncia pagamento antecipado da folha de dezembro e mais 40 escolas de Tempo Integral

Durante a transmissão de número 43 do tradicional bate-papo ao vivo com a população, em sua página no Facebook, nesta terça-feira (26), o governador Camilo Santana anunciou que o pagamento do mês de dezembro dos servidores públicos estaduais será antecipado para a próxima sexta-feira (29). Somados aos pagamentos da segunda parcela do 13º salário – a primeira foi em julho último – e da folha de novembro, ambos realizados neste último mês de 2017, a injeção na economia cearense neste fim de ano gira em torno de R$ 2 bilhões. Na ocasião, o governador anunciou, também, que mais 40 escolas de Ensino Médio passarão a ser em Tempo Integral no Estado. Com isso, o número de unidades com esse perfil chega a 111.No último bate-papo ao vivo do ano, Camilo Santana também sancionou lei que cria onze Centros Cearenses de Idiomas. Os equipamentos vão ofertar ensino gratuito das línguas inglesa e espanhola aos estudantes da rede pública estadual, fortalecendo o currículo da Educação Básica. O chefe do Executivo sancionou, ainda, lei que institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) para os servidores técnicos das universidades Estadual do Ceará (Uece), Regional do Cariri (Cariri) e Vale do Acaraú (UVA).

Os onze Centros de Idiomas serão coordenados pela Secretaria da Educação (Seduc) e espalhados por Fortaleza (6), Crateús (1), Caucaia (1), Juazeiro do Norte (1), Iguatu (1) e Itapipoca (1). “O mercado de trabalho tem exigido, cada vez mais, qualificação. Como somos um estado turístico, e como estamos ampliando o nosso turismo, (essa formação) é importante”, justificou o governador.

Escolas de Tempo Integral

As novas 40 unidades serão distribuídas pelos municípios de Fortaleza (14), Aquiraz (1) , Caucaia (2), Eusébio (1), Itaitinga (1), Maracanaú (4), Maranguape (1), Pacatuba (2), Itapajé (1), São Gonçalo do Amarante (1), Pentecoste (1), Carnaubal (1), Viçosa do Ceará (1), Acarape (1), Limoeiro do Norte (1), Independência (1), Iguatu (1), Lavras da Mangabeira (1), Crato (2), Juazeiro do Norte (1) e Caririaçu (1).

“Com isso, estamos investindo em segurança, em saúde, em qualificação profissional, na qualificação dos nosso alunos e gerando oportunidade para os nossos jovens”, relacionou o governador.

Obras do VLT

Camilo Santana também sancionou lei que visa a melhorias de casas remanescentes do entorno da obras do Veículo Leve sobre Trilho (VLT), em Fortaleza. “Estamos remanejando ou indenizando famílias da área do VLT. E essa lei vai permitir melhorias nas casas que ficaram, que tiveram suas paredes rachadas por causa da obra, por exemplo”, explicou.

Investimentos na transparência

O chefe do Executivo assinou, ainda, Mensagem solicitando à Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovação para investir na adequação da estrutura da carreira de auditoria e controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará. “É uma reformulação para fortalecer o órgão, responsável por ouvir as reclamações da população e pelo controle dos gastos públicos e da transparência do Estado.

Areninha

O governador também autorizou, no bate-papo, a construção de uma Areninha no município de Trairi, distante cerca de 130 quilômetros de Fortaleza. Com esta, já são 50 equipamentos em fase de licitação ou construção pelo Estado.

Encerrando a transmissão, o governador Camilo Santana desejou um 2018 com muita saúde, paz e chuva. “São seis anos que o Ceará atravessa a seca”, lembrou.

Com informações Governo do Estado do Ceará