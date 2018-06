Governador anuncia pagamento da primeira parcela do 13º e crescimento do PIB no primeiro trimestre

Servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Ceará receberão a primeira parcela do 13º salário de 2018 até o próximo dia 6 de julho. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) durante o tradicional bate-papo do governador Camilo Santana pelo Facebook. Este ano, o valor total referente a esta parcela será de R$ 455 milhões, R$ 45 milhões a mais que em 2017. Os descontos legais serão aplicados somente na segunda parcela, no final do ano. Ao todo, 156 mil pessoas serão beneficiadas com o pagamento.

“50% do valor do 13º será pago no dia 6 de julho. São 80.157 servidores ativos, 57.834 aposentados e 18.256 pensionistas. Só em julho será injetado na economia R$ 1,365 bilhão, sendo cerca de R$ 910 mi da folha mensal e mais R$ 455 mi da primeira parcela. Isso é importante porque é uma injeção na economia, pois as pessoas vão poder comprar mais, aquecendo o comércio e o turismo. O Ceará é o estado mais bem equilibrado fiscalmente do país. Enquanto tem estado atrasando pagamento, nós estamos pagando em dia e contratando. Somos quem mais faz investimento público no Brasil. Isso é fruto do equilíbrio e da boa gestão”, informou o governador.

O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para comemorar o bom resultado do Produto Interno Bruto (PIB) cearense nos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano. “Fiquei muito feliz com o resultado do PIB no primeiro trimestre de 2018. Isso significa que a economia está crescendo, gerando mais emprego. Os estudos feitos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e pelo Ipece (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará) mostram que o Ceará cresceu 1,55%. Nós crescemos acima do Brasil (0,4%). Isso é um dado importante, pois mostra que em um momento difícil da economia o Ceará tem se destacado”, disse.

Um novo curso de nível superior para a Universidade Estadual do Ceará (Uece) também foi anunciado pelo governador. A partir do próximo processo seletivo, os vestibulandos terão como opção o curso de Terapia Ocupacional.

Perguntas e respostas

Questionado sobre o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Fortaleza, Camilo Santana comunicou que uma nova etapa será entregue até o início de julho. “Atualmente, ele já está operando da Parangaba à Borges de Melo. Até o dia 6 de julho vamos entregar todas as oito estações que ligam os bairros da Parangaba e do Papicu, com o VLT funcionando em operação assistida, de forma gratuita à população. Vai ficar faltando só do Papicu ao Mucuripe, que são mais duas estações. Uma já está praticamente pronta e a outra em obra. A nossa meta é entregar até dezembro deste ano”, pontuou.

Morador de Uruburetama, Otávio Andrade pediu ao governador que desse informações sobre a rodovia que liga o município a Itapajé, conhecida como Estrada da Banana. Camilo Santana disse que “a obra está em andamento e boa parte já está pronta. É uma estrada de serra, que apresenta dificuldade por ter muitas pedras. É uma via importantíssima por ligar as duas cidades. São 22 km que devem ficar prontos em setembro”.

O governador também informou à Girlene Leitão, de Jaguaribara, que o Ceará está “fazendo um estudo para conseguir fazer um financiamento para transformar o açude Castanhão em um grande polo de pesca esportiva, para estimular que seja criada uma infraestrutura turística com a construção de hotéis e pousadas, fomentando essa grande vocação da região”.

Agenda

Nesta quarta-feira (13), o governador participa, às 9 horas, da formatura de 1.400 novos policiais militares da terceira turma do último concurso. Às 14h, ele participará do Encontro Nordeste de Saúde da Família, no Centro de Eventos. Logo em seguida, estará presente ao encerramento da Festa Santo Antônio, em Barbalha, e finaliza sua agenda oficial inaugurando a Areninha de Juazeiro do Norte.

Na quinta-feira (14), a partir das 15 horas, inaugura a unidade do Centro Cearense de Idiomas do North Shopping Jockey, na Capital. À noite, também em Fortaleza, assina ordem de serviço para um conjunto de ações de urbanização na Regional III, no Antônio Bezerra.

Já na sexta-feira (15), às 8h, participa da inauguração da reforma do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Fortaleza. Ainda na capital cearense, preside solenidade de lançamento do programa Primeiro Passo. À tarde, acompanha a ampliação do BPRaio em Fortaleza, no bairro José Walter. Serão mais 85 policiais militares e 56 novas motos. O governador finaliza o dia na inauguração da Areninha de São Gonçalo do Amarante.

No sábado (16), às 9h, inaugura o trecho 3 da Urbanização do Cocó e anuncia medidas e ações para o meio ambiente. Às 17h, vai a São Benedito para a implantação do BPRaio e do sistema integrado de videomonitoramento no município.

Com informações Governo do Estado do Ceará