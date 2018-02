Governador autoriza convocação do restante dos aprovados no concurso da PM

O governador Camilo Santana anunciou nesta terça-feira pela Internet que vai convocar o restante dos aprovados no último concurso da Polícia Militar, completando 5 mil convocados (número previsto no edital) para reforçar a segurança pública do Ceará. Até o momento, 4.200 foram convocados, sendo que 2.800 já realizam o patrulhamento nas ruas. Os 1.400 da terceira turma estão em formação na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp).

“Parabéns aos concursados que terão a chance de ingressar no curso de formação. Além desses, só poderei chamar com autorização legal. Mas eu pretendo ainda este ano convocar mais profissionais, pois quero fortalecer, reforçar a segurança. Fiz o maior concurso da Polícia Militar e da Polícia Civil”, disse Camilo Santana.

O governador também disse não ter medido esforços para combater a violência no Estado. “Sei que é uma área delicada, exige dedicação. Tenho me dedicado desde que assumi o governo, dado prioridade para garantir um Ceará melhor para nós. Saibam que eu continuarei lutando, seja quem for o presidente, quem for situação ou oposição. Estamos vivendo uma crise econômica, mas somos o estado que mais investiu em segurança pública”.

Detalhando a agenda dos últimos dias, Camilo Santana disse que, na última terça-feira (30), se reuniu com o presidente Michel Temer e cobrou celeridade nas ações para a segurança. “Pedi que fosse com urgência o reforço da Polícia Federal para o Ceará para reforçar a inteligência, agilizar as investigações, e também a implantação de um Centro de Inteligência para combate ao narcotráfico e lavagem de dinheiro. Também pedi apoio na parte de armamento, equipamento para a Pefoce. Queremos acabar com as cadeias superlotadas e construir presídios regionalizados”.

Entre os eventos que o governador participou na última semana, Camilo citou a inauguração da primeira escola vertical de Fortaleza durante abertura do ano letivo estadual; o anúncio de investimentos em diversas áreas nos municípios de Ipaumirim, Baixio, Umari, Moraújo e Senador Sá; a entrega de 609 escrituras do Papel da Casa para famílias dos conjuntos Curió e São Bernardo, em Fortaleza; a implantação do BPRaio e do sistema de videomonitoramento para reforço da segurança em Aracati.

Perguntas dos internautas

Edson Estevão perguntou sobre o projeto de CNH Popular Estudantil. “O governo anterior criou o sistema de CHN popular, eu ampliei também para moto e incluí quatro mil carteiras populares para alunos do último ano que tiverem as melhores notas. Ano passado liberamos quatro mil e, em 2018, teremos mais quatro mil. O edital sai no mês de março”.

Rodrigo Moura questionou sobre a Areninha do município de Itapajé. “Em alguma cidades já iniciamos a licitação. A de Itapajé já foi concluída e a previsão é que as obras se iniciem na próxima semana. Aviso logo: eu vou inaugurar jogando”.

Ainda sobre as Areninhas, Marcela Souza perguntou quando será a inaugurada a do Crato. Camilo Santana disse que ela será a primeira do interior, inaugurada em março.

Evandi Souza questionou sobre o reajuste dos servidores do Estado. O governador disse que terá ainda nesta terça-feira (6) uma reunião com a equipe econômica do Governo do Ceará e espera que, logo depois do Carnaval, possa anunciar o reajuste para 2018.

Carlinhos Nogueira perguntou sobre a inauguração da estrada Parambu-Quiterianópolis. “Tivemos um atraso do Banco Interamericano, mas vamos licitar a obra e a previsão é que em 60 dias possamos estar dando a ordem de serviço”, disse.