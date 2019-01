Governador Camilo Santana assina ato de nomeação de 383 novos servidores do Detran

Nesta sexta-feira (1), o governador Camilo Santana assina a nomeação de 383 aprovados no último concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran). A solenidade acontece a partir das 8h, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Após a nomeação, os novos servidores assinarão o termo de posse e passarão por curso de capacitação.

A seleção, que aconteceu ao longo de 2018, bateu recorde de inscrições e foi a mais concorrida da história do Ceará, com mais de 172 mil inscritos. Os aprovados serão distribuídos para exercerem as funções em todas as 15 regionais do Detran/CE.

Serviço:

Nomeação dos novos servidores do Detran/CE

Data: 1º de fevereiro de 2019, sexta-feira

Horário: 8h

Local: Palácio da Abolição (entrada pela Rua Silva Paulet, 400, Meireles, Fortaleza/CE)