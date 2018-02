Governador Camilo Santana cobra Michel Temer sobre força-tarefa na segurança do Ceará

O governador Camilo Santana cobrou, nesta segunda-feira (5), o presidente da República, Michel Temer, a força-tarefa e o reforço da Polícia Federal, prometidos durante reunião, em Brasília, realizada há uma semana. Camilo também afirmou ter solicitado outro encontro com a participação de todos os governadores do Nordeste e a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia; do Senado Federal, Eunício Oliveira; e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmem Lúcia; além do ministro da Justiça, Torquato Jardim. A cobrança foi feita durante a inauguração da Escola de Ensino Médio Gentil Barreira, no bairro Conjunto Ceará.

A segunda reunião deve acontecer antes do Carnaval, novamente em Brasília, segundo o Governador. Segundo Camilo, a violência ocorre em todo o território nacional e deve ser combatida com ações conjuntas, com coordenação da União. “O próprio ministro da Justiça já falou que é um problema federal e precisa ser enfrentado. E esse é o momento, como tenho defendido, de construir um sistema nacional de segurança pública, com planejamento, fundo com recursos, contenção de fronteiras. Por isso, estou chamando os governadores nordestinos, pois foi no Nordeste e Norte onde houve maior crescimento do crime. Vamos reforçar esse ideia nesse encontro em Brasília”, destacou o governador.