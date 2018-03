O Governador Camilo Santana sanciona, nesta segunda-feira, 12, em solenidade no Palácio da Abolição, a lei que instaura o adicional de insalubridade para os agentes de saúde. A informação é do site do Governo do Estado do Ceará.

A proposta foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa em 20 de fevereiro e assegura gratificação de 20% sobre os salários. Ao todo, serão contemplados 7.209 agentes. A medida custará R$ 1,48 milhão aos cofres do Governo.