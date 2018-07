Camilo Santana se reúne com pré-candidatos

O governador Camilo Santana recebeu na noite dessa segunda-feira (16) o grupo político de Domingos Filho e do deputado federal e presidente estadual do PSD, Domingos Neto. Representantes políticos de todas as regiões cearenses marcaram presença e puderam levar pessoalmente ao Governador as demandas e propostas dos municípios.

Durante mais de sete horas de reunião, Camilo Santana, recebeu os pré-candidatos a deputado federal e a deputado estadual pelo PSD, prefeitos e lideranças.

“Foi um momento de nós mostrarmos o apoio ao governador e trazer as nossas lideranças para fortalecer esse diálogo”, disse Domingos Neto. “Uma parceria se faz com encontros de ideias e projetos. Isso é fundamental para a construção de um projeto conjunto”, resumiu Domingos Filho.

Com informação da A.I