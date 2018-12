Governador dá posse aos novos secretários nesta terça (1º)

Posted on

O Governo do Ceará realiza, no próximo dia 1º de janeiro de 2019, a partir das 16h, a solenidade de posse dos secretários de Estado da nova gestão do Executivo estadual (2019-2022).

A cerimônia acontece no Palácio da Abolição e vai contar com a presença do governador reeleito Camilo Santana e da vice-governadora reeleita Izolda Cela.

A posse do governador e da vice-governadora acontece antes, às 14 horas, em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Com informações Ascom Governo do Estado