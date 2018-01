Governador do Ceará participa de ato em apoio a Lula em São Paulo

O governador Camilo Santana vai estar na reunião da Comissão Executiva Nacional do PT para lançar a pré-candidatura de Lula à Presidência da República. O evento, marcado para a manhã desta quinta-feira, 25, em São Paulo, reunirá lideranças estaduais e nacionais do partido, além de governadores, deputados federais, estaduais e senadores petistas. Um grande número de militantes de movimentos sindicais e populares também são esperados.

Na noite dessa quarta-feira, 24, um ato em apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu mais de 10 mil pessoas na Praça da República, Centro de São Paulo, segundo o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) de São Paulo, Douglas Izzo. O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), esteve presente no local.

Ato

No evento, muitos carregavam bandeiras de movimentos populares e de centrais sindicais, principalmente a CUT, além do PT e do PCdoB, informou Douglas Izzo. Muitas faixas trouxeram o mote do ato: “eleição sem Lula é fraude”. Lula teve recurso contra a condenação no caso do triplex negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Com informações do Jornal O Povo