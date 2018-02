Governador reúne diretores de hospitais para discutir ações na Saúde

O governador Camilo Santana reuniu na manhã desta segunda-feira (19), no Palácio da Abolição, os diretores dos 11 hospitais do Estado para avaliar as unidades e traçar estratégias para a saúde do Ceará. “Tenho feito questão de me reunir mensalmente com os diretores dos hospitais para acompanhar o andamento de cada unidade. A saúde é prioridade absoluta. Por isso, estamos aumentando os investimentos, ampliando leitos, abrindo novas UPAs e fazendo um esforço muito grande para que novas ações cheguem à população cearense”, citou o governador.

Em 2017, o número de atendimentos aumentou 10% nas unidades de saúde do Estado, assim como a quantidade de cirurgias – registrou crescimento de 12%. Já a mortalidade foi reduzida em 13% nos hospitais do Ceará. “Importante ressaltar que ampliamos em 60% os leitos de emergência do Hospital de Messejana, modernizamos e ampliamos o Hospital César Cals, ampliamos o funcionamento do Hospital Regional do Sertão Central e demos ordem de serviço para a construção do novo Hospital Regional do Jaguaribe”, afirmou Camilo Santana.

Durante a reunião, foram tratados assuntos como o programa para reduzir as filas de cirurgias na rede de saúde e novos investimentos para a melhoria da infraestrutura dos hospitais, entre outros. A próxima reunião do governador Camilo Santana com os diretores dos hospitais deverá ser realizada já no início do mês de março.

Unidades

Presente na reunião, o titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Henrique Javi, disse que encontros para discutir a rotina dos hospitais estaduais serão realizados com mais frequência neste ano. Antes, as reuniões eram quadrimestrais. “O foco é discutir as principais necessidades de investimento na rede de saúde terciária”, adiantou. De acordo com o secretário, um dos principais investimentos da Saúde para 2018 será a renovação do parque tecnológico das unidades hospitalares.

Além dos secretários Henrique Javi (Saúde), Élcio Batista (Chefia de Gabinete) e Maia Júnior (Planejamento), participaram do encontro os diretores do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana, Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, Hospital de Saúde Mental de Messejana, Hospital Geral César Cals, Hospital São José, Albert Sabin, Hemoce e hospitais regionais Norte, Sertão Central e Cariri.

Com informações Governo do Estado do Ceará