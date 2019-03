Governador sanciona nesta quarta a lei que cria o projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade

Posted on

O Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade, que nasceu como uma iniciativa voluntária do Corpo de Bombeiros, vai se tornar política pública nesta quarta-feira (27). A sanção da lei, pelo governador Camilo Santana, será realizada em uma manhã de atividades no Centro de Eventos, a partir das 9h.

Criado em 2003, o projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade executa atividades voltadas ao bem-estar, especialmente, de pessoas idosas, por meio da integração social e prática de atividades físicas. Também tem a finalidade de realizar campanhas sócio-educativas e eventos cívicos, além de prestar esclarecimentos sobre prevenção de incêndios e de acidentes doméstico.

Serviço

Sanção da lei do Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade

Dia 27 de março de 2019 (quarta-feira)

Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz) – Salão Almofala – Portão C

Horário: 9h