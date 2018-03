Governador visita quartéis da PM e Bombeiros, Pefoce e delegacia de bairro

O governador Camilo Santana visitou nesta segunda-feira (26), em Fortaleza, a 3ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar, no Cristo Redentor, o 7º Distrito Policial, no Pirambu, o Quartel do Corpo de Bombeiros (Jacarecanga) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), localizada na avenida Leste-Oeste. Acompanhado do secretário da Segurança Pública, André Costa, o governador fez questão de parabenizar e agradecer todo o empenho dos profissionais de segurança pelo trabalho realizado nos últimos dias na Capital.

Além disso, Camilo Santana reforçou o seu apoio e a confiança na tropa. Durante as visitas, o governador e o secretário também conversaram com os policiais militares, bombeiros, policiais civis e peritos sobre a questão estrutural dos locais de trabalho. “Quero parabenizar a todos pelo trabalho. Vamos nos manter firmes e fortes no combate à criminalidade. Tenho plena confiança na atuação de todos vocês”, disse Camilo Santana aos PMs lotados na 3ª Cia do 5º BPM.

“Essas visitas do governador são muito importantes porque elevam a autoestima da tropa. Isso é reconhecimento e valorização dos profissionais de segurança. Nunca um governador foi tão próximo da tropa e esteve tão presente em quarteis da PM, delegacias, Bombeiros e Pefoce”, citou o secretário André Costa.

Com informações do Governo do Estado