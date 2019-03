Governadores do Nordeste aprovam consórcio regional

Governadores de nove estados nordestinos, aprovaram a criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste), que terá como primeiro presidente o governador da Bahia, Rui Costa. O protocolo foi assinado durante a segunda edição do Fórum de Governadores do Nordeste, no exercício 2019-2022, que ocorreu no Palácio dos Leões, em São Luís (MA).

O assunto foi abordado no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (14), onde o comentarista de Economia, Carlos Alberto Alencar, destacou que “cabe a cada governo autorizar a formação do consórcio”.

A reunião contou com a presença do Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, destacou a importância do Fórum para a defesa dos interesses da região e o crescimento dela através do novo consórcio.

O Fórum de Governadores do Nordeste tem se consolidado como um momento importante de se discutir e avaliar o momento político do Brasil e fortalecer as políticas públicas para o País e o Nordeste dentro daquilo que é consenso. Este consórcio chega também para nos fortalecer e unificar ainda mais a região, disse Camilo.

Confira a análise completa do economista Carlos Alberto Alencar clicando no player abaixo: