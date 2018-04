Governadores do Nordeste devem visitar Lula na prisão nesta terça-feira

Governadores dos estados do nordeste devem desembarcar em Curitiba, nesta terça-feira, para visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão na sede da Polícia Federal.

De acordo com o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), pelo menos cinco governadores já teriam confirmado presença: Flávio Dino (PCdoB-MA), Rui Costa (PT-BA), Camilo Santana (PT-CE), Paulo Câmara (PSB-PE) e Welington Dias (PT-PI). O partido ainda aguarda o sinal verde de Ricardo Coutinho (PT-PI) e Jackson Barreto, que deixou o governo do Sergipe há três dias para disputar eleição ao Senado.

A ideia do próprio Lula é manter interlocução com lideranças do partido durante as visitas na cadeia. Há dúvidas, porém, sobre como e a partir de quando essas visitas poderão acontecer.

O PT trabalha para intensificar a mobilização em Curitiba e Brasília, já que na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal (STF) deve voltar a discutir a possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. A decisão pode beneficiar Lula. Se a corte rever o sentimento, ele poderá responder o processo em liberdade.

Caravanas partem nesta segunda-feira do Norte e Nordeste para Brasília, onde a orientação é aumentar a pressão sobre o Supremo.

Na tarde desta segunda-feira, uma reunião da executiva do PT deve referendar o nome de Lula como candidato à presidência. O ex-presidente aparece em primeiro na disputa eleitoral nas pesquisas mais recentes. Contudo, com a condenação em segunda instância no caso do triplex do Guarujá acabou sendo enquadrado na Lei da Ficha Limpa. Com isso, a possibilidade de candidatura é muito remota.

Líderes de partidos de esquerda como PSOL e PCdoB foram escalados para viajar a outros países em defesa de Lula. A deputada Manuela D’Avilla, pré-candidata ao Planalto, seguirá na terça-feira para Montevideo, no Uruguai.No dia seguinte, estará em Buenos Aires. Manuela pregou a união da esquerda até uma eventual soltura do ex-presidente. Ela disse que transformou os atos de sua pré-campanha numa agenda de defesa do petista e de denúncia contra sua prisão.

Segundo Manuela, sua agenda internacional está alinhada com o líder do PSOL, que deve ir a Lisboa para questionar a prisão de Lula. Segundo parlamentares petistas, a ex-presidente Dilma Rousseff também vai participar desses atos em outros países.

Nesta manhã, parlamentares petistas visitaram o acampamento de militantes em defesa de Lula, nas proximidades do prédio da PF, a 100 metros de onde o líder petista está preso.

Com informações O Globo